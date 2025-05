Formazione in azienda. Bonaveri incontra i ragazzi

Sostenibilità, artigianato e forte ancoraggio al territorio. Gli ingredienti principali sui quali si basa l’esperienza di Bonaveri Srl, eccellenza del territorio nell’ambito della produzione dei manichini. Una delegazione della Scuola di Sviluppo Territoriale composta da Thomas Melissano, Marco Gatto e Samuele Pazzi, presieduta dal presidente Ruggero Villani, nei giorni scorsi, ha incontrato lo staff dell’impresa per una condivisione delle progettualità. "L’obiettivo è creare una sinergia, in vista del prossimo anno di corsi – spiega l’istituto –. L’incontro rientra in una macro-strategia della Scuola di Sviluppo Territoriale (il progetto formativo che pone al centro i giovani ed il loro territorio dal 2023) che sta, nell’ultimo anno, investendo risorse capitali e umane per la costruzione di una Community ad alto potenziale di persone e aziende, dalla portata locale sino a quella internazionale, destinata alla valorizzazione dei giovani talenti e alla canalizzazione di risorse sul futuro di Ferrara. Durante l’incontro, in particolar modo, è emersa la possibilità di coinvolgere Bonaveri come partner nella prossima edizione, con attività di mentorship e visita aziendale destinate agli studenti della Scuola".

Bonaveri è un baluardo dell’artigianato italiano e dell’eticità d’impresa di fama internazionale con un fatturato di 16,5 milioni di euro nel 2023 in crescita, che ha fatto della sostenibilità una propria filosofia di lavoro, partendo dai materiali di lavorazione alla supply chain della fornitura, sino all’attenzione ad un lavoro salubre e stimolante per i dipendenti, con una cura degli spazi interni studiata ad hoc. L’azienda centese rappresenta una storia dalla vocazione fortemente territoriale: dal precedente mestiere del fondatore Romano Bonaveri della lavorazione della cartapesta per la realizzazione dei carri allegorici del carnevale di Cento, fino all’intuizione di passare alla produzione di manichini di quel materiale – che si è poi evoluto nei decenni per via della diversificazione delle esigenze.

"Un talento di famiglia si fa impresa e portavoce di una cultura aziendale che conosce l’importanza del valore aggiunto del prodotto quanto quello delle persone – prosegue la Scuola –, la Bonaveri, infatti, accoglie spesso studenti provenienti da scuole di moda e collabora con l’Università nella ricerca per una produzione più sostenibile, oltre che ospitare visite in azienda. Una recettività tale nel contesto economico provinciale e un’apertura verso le giovani generazioni possono essere un ponte di comunicazione con la Scuola, che è alla ricerca di partnership strategiche che possano generare occasioni formative significative per gli studenti e per far conoscere meglio loro ciò che il tessuto locale ha da offrire".