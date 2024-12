Formazione professionale in rosa. Tavola rotonda con Cna a Fiscaglia

"Le donne, le mamme, nel mondo del lavoro, soprattutto se imprenditrici, hanno ancora ostacoli da superare, sia in termini di riconoscimento di autorevolezza, sia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro". Situazione frutto di una costruzione culturale che fatica a sgretolarsi, ma questo è il quadro. È quanto ha sintetizzato Giulia Bratti, vice presidente di Cna Impresa Donna, alla tavola rotonda tenutasi nei giorni scorsi alla sala consigliare del Municipio di Migliaro, con cui si è concluso il percorso di formazione professionale al femminile Professional Workers, organizzato dal Comune di Fiscaglia, col sostegno della Regione, coordinato dalla start up WeMamy, che ha visto la partecipazione di ventitré iscritte di sette nazionalità differenti.

Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi, che ha delineato lo scenario complessivo in cui si inserisce il contestuale progetto di rigenerazione urbana Appi Farm, in via di realizzazione a Fiscaglia pensato per incubare start up e per creare spazi di relazione (da bando regionale, ndr), come ha spiegato Sergio Fortini, di Metropoli di Paesaggio. Un progetto che sta prendendo corpo in un sistema di spazi comunale, costituito da due stabili (per un totale di circa 800 metri quadrati) e da un’ampia superficie verde a Migliarino.

Sulle differenze tra start up e imprese si è concentrato Stefano di Brindisi, amministratore unico Sipro- Agenzia per lo Sviluppo, che ha rimarcato che le start up siano frutto di un’idea innovativa che soddisfa un bisogno. "Sostenerle – la sintesi – significa farle crescere, renderle indipendenti, ben oltre un concetto di assistenza". E rientra nel concetto di start up WeMamy, che come ha sottolineato Alessandro Fortini, che ne è amministratore, "lavora con enti e privati cercando di diffondere una cultura che sostenga, nel quotidiano, la capacità di lavoro femminile, soprattutto delle mamme".

Soddisfatto il primo cittadino di Fiscaglia, secondo cui "il percorso è stato un punto di partenza".