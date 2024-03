Formignana-Tresigallo running. Weekend all’insegna dello sport

Il territorio di Tresignana si appresta a vivere un week-end all’insegna dello sport, con l’undicesima edizione della Formignana-Tresigallo Running, 9° Memorial Carmine Galli e 2° Memorial Mary Bolognesi. Al ‘timone’ dell’evento, patrocinato dal Comune di Tresignana, ci sarà come sempre l’Asd Faro Formignana, che avrà al proprio fianco tante associazioni e realtà del territorio pronte a offrire il proprio sostegno alla riuscita dell’evento. Il fine settimana all’insegna dello sport e dell’attività all’aria aperta, prenderà dal

mattino di sabato 16 marzo, con il 3° Trofeo Faro Formignana, il cicloraduno autogestito in collaborazione con Uisp Ferrara, con ritrovo ed iscrizioni dalle 8.30 alle 13 presso il Teatro comunale di Formignana. Nel pomeriggio, invece, è in programma la 3° edizione di Strade Bianche e Capezzagne di Tresignana dedicato agli appassionati di mountain bike con ritrovo ed iscrizioni dalle 12.30 presso il Teatro comunale di Formignana e la partenza fissata alle 13.30: previsti un percorso turistico e uno più lungo, dedicato ai ciclisti più esperti. Domenica 17 marzo, invece, avrà luogo la Formignana-Tresigallo Running con la gara podistica di 10 chilometri, la camminata di 5 chilometri, le gare per bambini e ragazzi e, novità di quest’anno, la prima edizione della simpatica ‘Can…minata’ (con iscrizioni a partire dalle 8 in via Roma): una camminata

assieme ai propri ‘amici a quattro zampe’ aperta a tutti. Non mancherà il punto ristoro gestito da Pro Loco Formignana, e ad arricchire il tutto sarà la presenza del banchetto con le uova pasquali di Ail, il cui ricavato

verrà destinato al sostegno alla ricerca, di Avis-Aido, e degli Infermieri di famiglia e comunità (Ifec). E a garantire che tutto avvenga in piena sicurezza, saranno in campo la Protezione civile di Tresignana e la Polizia locale ‘Terre e Fiumi’. "È bello vedere ogni anno ampliarsi il tavolo delle associazioni partecipanti all’organizzazione della ‘Formignana-Tresigallo Running’ – ha sottolineato la prima cittadina, Laura Perelli –: un evento che cresce di anno in anno e che ha assunto rilevanza regionale e anche oltre. Non possiamo che ringraziare Asd Faro Formignana e tutte le realtà coinvolte che troveranno sempre vicinanza da parte dell’amministrazione comunale".