’Fornace in festa’ al parco Curiel "Fornace in Festa", la 13ª edizione dell'evento organizzato dal Rione Furnas, torna a Copparo venerdì 25 e sabato 26 agosto con musica, spettacolo, liscio, karaoke, sfilata di mamme e bimbi e tante altre attività per grandi e piccini. Un omaggio alla Romagna!