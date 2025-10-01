Fornasari riflette su dazi e rapporti tra Europa e Usa

Giovedì 3, alle 18 a Casa Cini, l’associazione ’Ferrara Cambia’ aps organizza un incontro dal titolo ’Europa e Stati Uniti: quale futuro’, che vedrà come protagonista Franco Fornasari, ferrarese di nascita ma con una carriera di alto livello maturata negli Stati Uniti e sulla scena internazionale. Fornasari, dopo gli studi a Ferrara, ha trascorso oltre trent’anni negli Usa, ricoprendo incarichi di grande prestigio: è stato Presidente di Fiat Usa, collaboratore stretto di Henry Kissinger e di figure centrali dell’imprenditoria italiana come Gianni e Umberto Agnelli; ha inoltre lavorato come consulente per Pirelli e per la Banca Mondiale. Un profilo che testimonia una profonda conoscenza delle dinamiche economiche, politiche e geopolitiche internazionali, maturata sul campo e ai massimi livelli.

"Con Fornasari – spiegano gli organizzatori – rifletteremo su alcuni dei temi più attuali: dall’introduzione dei dazi alla sostenibilità delle posizioni dell’Amministrazione Trump, dalle politiche economiche della Cina al futuro dell’industria automobilistica. Particolare attenzione sarà dedicata all’Europa, che oggi appare sotto attacco".

La serata sarà introdotta dai saluti di Andrea Maggi, presidente di Ferrara Cambia, seguiti dagli interventi di Massimo Maiarelli e Giuseppe Ucci. A moderare l’incontro sarà Cristiano Bendin, capo della redazione di Ferrara de il Resto del Carlino. "Non si tratterà di una conferenza per addetti ai lavori – spiega Maggi – ma di un’occasione di dialogo aperta alla cittadinanza, con l’obiettivo di stimolare riflessioni e domande su questioni che incidono in maniera concreta sul presente e sul futuro di ciascuno di noi".

L’ingresso è libero fino al raggiungimento della capienza della sala.