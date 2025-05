Forni e televisori vanno in tilt: "Ad Anita salta la luce di continuo"

Il problema dell’interruzione di energia elettrica nella frazione Anita ad Argenta non è affatto risolto. Mesi di attesa ma i residenti sono ancora alle prese con i disagi continui e, soprattutto, con i danni che questa situazione causa agli elettrodomestici. Forni e televisioni vanno in tilt e i cittadini sono costretti a sostenere i costi di riparazione o per l’acquisto di nuovi apparecchi. L’ultima notizia è che i residenti hanno avviato una raccolta firme per sensibilizzare le istituzioni. A dir il vero l’amministrazione comunale e il sindaco Andrea Baldini sono da tempo in prima linea per cercare di risolvere il problema. I residenti intanto chiedono interventi ad Enel: "Ho mandato all’Enel tramite Pec una lettera di protesta a nome del paese, ma sarebbe giusto coinvolgere anche il comune di Argenta", afferma uno degli abitanti. E aggiunge: "Purtroppo è ormai routine di ogni giorno le interruzioni continue di corrente. Questa situazione la sta subendo tutto il paese di Anita. Noi abbiamo avuto una telecamera bruciata grazie a questo. Quando chiamo l’Enel al numero indicato per i guasti, ci rispondono che non ci sono guasti, forse perché non riusciamo mai a chiamare mentre capita, ma la realtà dei distacchi continui la vive tutto il paese. Spero si facciano delle verifiche dettagliate, perché il paese è in questa situazione ormai da molto tempo". Sui social è scattata anche una sorta di gara per segnalare le interruzioni. I residenti segnalano gli orari e la durata. Poi c’è chi posta foto del forno andato in tilt e chi si lamenta per altri disservizi. Le interruzioni sono un mistero, perché anche Enel fatica a trovarne l’origine nonostante gli interventi. Dall’azienda fanno sapere: "E-distribuzione è impegnata da tempo su questo fronte per risalire alle cause che generano scatti di brevissima durata sulla linea che alimenta la frazione di Anita. L’azienda elettrica sta mettendo in campo molteplici attività per risolvere definitivamente la problematica. L’amministrazione comunale è costantemente informata sulle attività in corso". La speranza è che il problema venga risolto il prima possibile. Alza voce uno dei residenti: "Non siamo cittadini di serie B, chiediamo soltanto che un servizio essenziale torni a funzionare come nelle altre parti del territorio. Siamo in una frazione lontana dal capoluogo dove già siamo lontani da molti servizi. Almeno quello dell’energia elettrica deve funzionare".

Matteo Radogna