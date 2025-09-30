Foro Boario, il nuovo palasport prende piede

Ex Foro Boario, sono iniziate ieri le operazioni di trasporto e montaggio del prefabbricato del nuovo palazzetto dello sport, cuore del futuro centro sportivo polifunzionale. Nella mattinata sono stati infatti posizionati in cantiere i mezzi d’opera necessari e, nelle prossime settimane, arriveranno i grandi elementi prefabbricati che comporranno la struttura, le pareti e la copertura. Nel giro di un mese sarà già possibile vedere la sagoma completa del nuovo edificio, che avrà un’impronta di circa 3.100 metri quadrati e dimensioni pari a 42,5 per 73 metri. Il lotto completo è di ben 13.700 metri quadrati.

"A poche ore dalla conclusione dello Sport Festival, che con grande successo ha regalato oltre 200 eventi in città legati al mondo sportivo, questo intervento è un passo importante per fare di Ferrara una città sempre più inclusiva, accogliente e sostenibile, attenta alla qualità della vita dei suoi cittadini e dello sport", dichiara il sindaco Alan Fabbri. "Dopo mesi di lavori preliminari, bonifiche e fondazioni, oggi il nuovo palazzetto comincia a prendere forma e nel giro di poche settimane sarà visibile la sua sagoma completa. Questo progetto, sostenuto dal Comune e dai soldi che abbiamo intercettato con il Pnrr, rappresenta un investimento strategico per la città: un luogo pensato per lo sport, per le famiglie e per i giovani, capace di rigenerare un’area storica importantissima e restituirla alla comunità", conclude Fabbri.

Il nuovo impianto sportivo è stato pensato per ospitare basket, pallavolo e pallamano, con spalti in grado di accogliere fino a 1.000 spettatori. L’edificio avrà un ampio atrio d’ingresso, un angolo bar, una palestra di arrampicata, spazi per spogliatoi, uffici e pronto soccorso. All’esterno sorgeranno percorsi pedonali e ciclabili collegati al vicino parco Barlaam, aree verdi e un parcheggio con circa 80 posti auto e 3 stalli per bus. Particolare attenzione è stata data alla sostenibilità: le pavimentazioni saranno drenanti per favorire il deflusso delle acque piovane e il giardino sarà arricchito con alberi autoctoni per creare ombreggiamento naturale.

L’opera ha un costo complessivo di 9 milioni, di cui 3,5 provenienti dal Pnrr e 5,5 milioni a carico del Comune. Il cantiere, avviato a fine 2024, punta a concludere i lavori entro i primi del 2026. In primavera verranno poi realizzate le opere complementari di urbanizzazione – parcheggi, viabilità e sistemazioni a verde – per un valore di 2,5 milioni di euro. L’ex Foro Boario, costruito nel 1930 come mercato del bestiame, è stato per decenni un punto di riferimento per la città. Poi la l’area è caduta in abbandono.