Foro Boario ’rifiorisce’

Dopo mesi di lavoro, è giunta alle fasi conclusive il progetto europeo ’PopUpUrbanSpaces’, che nella nostra città ha preso forma con ’A Garden of Earthly Delights / Un giardino delle delizie’. È programmata questo sabato alle 17.30, una camminata performativa con partenza da Wunderkammer e arrivo al Rifugio in Via Barlaam.

Un percorso di urbanismo tattico e partecipazione civica, che ha rivoluzionato spazi del quartiere Foro Boario per renderlo più sostenibile. Alla conferenza per la presentazione dell’evento, anche Zeno Franchini e Leonardo Delmonte, che fanno parte del team del progetto. "Attraverso la partecipazione dei residenti e di alcuni volontari – dichiarano Franchini e Delmonte – abbiamo tracciato percorsi pedonali per persone con esigenze specifiche, per valorizzare gli elementi ambientali esistenti e riscoprire aree oggi marginali. È stato anche realizzato un murales-bacheca, ispirato al trittico del ’Giardino delle delizie terrestri’ di Bosch e firmato da Andreco, per una delle facciate dell’ex cinema Alexander. Tra le due aree di sosta di via Barlaam nei pressi dell’ex cinema, per un anno in via sperimentale ci sarà un rifugio ombreggiato, realizzato attraverso materiali raccolti localmente, come il canniccio".

L’urbanismo tattico è un fenomeno che parte dai cittadini, per intervenire nello spazio urbano caratterizzato da un basso costo e dalla partecipazione dei cittadini nel processo decisionale. L’obiettivo è trasformare la città per renderla più piacevole, sostenibile e sicura, partendo dal riesame dell’uso e dell’occupazione degli spazi pubblici.

Emily Mirelli