"Forte attenzione. Così risparmio"

Sara Ricchieri è di Milano e vive a Ferrara. Studia all’università, facoltà di scienze della comunicazione: "Noi studenti tocchiamo con mano gli aumenti. I rincari ci sono per tutti i prodotti, dai beni di prima necessità ad altri. Anche il caffè, in effetti, è aumentato. Il prezzo si è stabilizzato, ma è lontano da quando costava un euro. Io non sono una fumatrice, ma anche i tabacchi vedo che sono aumentati. E parecchio. Spero che possa diventare un pretesto per limitare il fumo. L’attenzione verso cosa si spende è ormai normale, come studentessa non posso permettermi di esagerare con le spese".