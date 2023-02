"Forte entusiasmo per Elly, la partita è ancora aperta"

Il comitato “Parte da Noi - Ferrara per Elly Schlein” esprime soddisfazione per i tanti momenti di ascolto e partecipazione che si sono svolti nei circoli del Partito Democratico della provincia. "In questa prima fase del percorso costituente e congressuale – dicono – abbiamo sostenuto con determinazione una proposta politica di vero rinnovamento, apprezzata sul territorio e in tante parti d’Italia. Per questo vogliamo ringraziare iscritti e iscritte, volontari e volontarie che hanno reso possibile questa maratona democratica, unica nel panorama politico italiano. Ricordiamo che la proposta di Elly Schlein ha ottenuto una percentuale di consensi tra gli iscritti intorno al 27% in provincia e al 32% nel comune capoluogo, prevalendo nettamente nei circoli di Ferrara Centro Cittadino, Cento-XII Morelli e Vigarano. Le proposte, il coraggio, la solidità e la determinazione di una donna come Elly hanno stimolato un dibattito sul Partito e sul Paese non scontato, con una mobilitazione spontanea e libera da logiche correntizie. Adesso ci aspetta una nuova sfida: le primarie aperte del 26 febbraio. I seggi rimarranno aperti dalle 8 alle 20, per chi risiede o si trova all’estero sarà possibile votare online pre-registrandosi sulla piattaforma https:primariepd2023.it. Il risultato del voto aperto a iscritti e non iscritti determinerà la linea politica e la leadership che dovranno guidare l’opposizione dei democratici al governo di Giorgia Meloni, ma anche la costruzione di una credibile alternativa progressista. Siamo certi che tanti elettori ed elettrici, iscritti e non iscritti al partito, alle primarie del 26 febbraio sosterranno con entusiasmo Elly Schlein e la nostra proposta politica. La partita è aperta".