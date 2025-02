"Forti disagi per molti iscritti"

L’esame annullato è stato al centro di diverse segnalazioni da parte di studenti, alcune delle quali arrivate via email anche alla nostra redazione. "Il 27 gennaio scorso, gli studenti del corso di Scienze motorie hanno sostenuto l’esame di Psicobiologia e psicologia tramite la piattaforma Google Moduli – racconta uno studente –. Il giorno successivo, il 28 gennaio, i voti sono stati regolarmente pubblicati dalla docente. Tuttavia, il 29 gennaio, gli studenti hanno ricevuto una comunicazione ufficiale da parte del corpo docenti del corso, in cui si annunciava l’annullamento di tutti i voti a causa di presunti problemi tecnici della piattaforma". Nella comunicazione, prosegue la mail, "non è stata fornita alcuna prova concreta dell’errore né è stato spiegato in che modo tali problemi avrebbero influenzato la correttezza della valutazione. Agli studenti è stato semplicemente comunicato che l’esame dovrà essere ripetuto. Questa decisione sta creando forti disagi, in particolare ai fuorisede che hanno affrontato spese e organizzato i propri impegni per sostenere l’esame".