Forza Italia a congresso: "Noi, al fianco di Fabbri. Puntiamo a due assessori"

L’obiettivo di interpretare in chiave di rilancio l’eredità del fondatore è stato in qualche modo "centrato e perseguito. Ora la sfida è arrivare almeno al 7% alle comunali e al 10% alle Europee". Forza Italia batte un colpo al centro "del centrodestra". Il nuovo segretario provinciale, Fabrizio Toselli, prova a ingranare la quinta forte di "un tesseramento che ci ha consegnato un risultato molto soddisfacente". La presenza dei vertici delle associazioni di categoria del territorio al congresso di ieri pomeriggio viene letta oltre il perimetro della cortesia istituzionale. "Abbiamo ascoltato con grande interesse – spiega Toselli – i contributi che ci sono stati forniti dalle categorie economiche. La partecipazione di tutti i vertici associativi rappresenta per noi un segnale di attenzione a tante delle tematiche da sempre care a Forza Italia, a partire proprio dallo sviluppo economico del territorio". Interessanti sotto il profilo politico alcune presenze in sala. Il Movimento Federalista Europeo, con Rossella Zadro e i socialisti. Presenza, quest’ultima, annunciata nei giorni scorsi e che risponde all’appello della senatrice di FI, Stefania Craxi. Nella sua mozione congressuale, Toselli rivendica il protagonismo del partito "al fianco del sindaco Alan Fabbri". Dipenderà, ovviamente, tutto dai risultati. "Ho preso un impegno molto chiaro con il congresso – scandisce – ossia quello di far crescere il partito. Puntiamo ad avere almeno due assessori nella prossima giunta guidata dal sindaco uscente". La responsabilità assunta da Toselli valica la cinta muraria estense. Ed ecco che qui arriva l’impegno a "trovare una sintesi efficace in tutti e tredici i comuni che andranno al voto. O per confermare il buon governo del centrodestra, o per cercare di vincere laddove ancora siamo minoranza". La rosa completa dei componenti del direttivo provinciale – 26 in totale – arriverà nei prossimi giorni. Ma già ieri sono stati designati i primi tredici, tra cui il docente e stimato oculista ferrarese, Adolfo Sebastiani. La parola d’ordine è: allargamento. Superare i confini del partito e "aprirci alla società civile, ai professionisti e a tutti coloro che, sempre più numerosi, stanno trovando casa in Forza Italia". Anche l’assessore al Bilancio, Matteo Fornasini si dice ottimista sui risultati del partito sia a livello locale che sul piano europeo "grazie alla grande capacità del ministro Antonio Tajani, che sta facendo una brillante operazione alla guida del partito". "Molti – rimarca Fornasini – pensavano che FI dopo la morte del presidente Silvio Berlusconi sarebbe sostanzialmente scomparsa. E invece si conferma un partito fondamentale per il centrodestra. I ministri che esprimiamo, e che da gennaio faranno visita a Ferrara a partire proprio dal vicepremier Tajani, sono i più competenti dell’esecutivo".