Forza Italia a de Pascale: "Stop rapporti con Israele, così si alimenta altro odio"

"La scelta del presidente della Regione, Michele de Pascale di interrompere i rapporti con Israele non solo è priva di efficacia, ma rischia di alimentare ulteriori polemiche e odio. Per la nostra città, che da millenni vive impregnata nella cultura ebraica, si tratta di una presa di posizione inaccettabile". È una replica dura quella che arriva dal vice coordinatore regionale di Forza Italia, Matteo Fornasini, che fa sue le parole della deputata Rosaria Tassinari. "Chi oggi organizza manifestazioni sul conflitto in Medio Oriente, come quella prevista per il 7 giugno a Roma, non offre soluzioni concrete ma sfrutta una tragedia umana per meri fini politici - sostiene l’assessore ferrarese - . La verità è che il Governo Meloni, con il forte impulso del nostro vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, è tra i pochi in Europa ad aver realmente aiutato la popolazione palestinese, salvando vite umane e portando aiuti essenziali nella Striscia di Gaza".

"Di fronte a chi sfila con slogan ideologici e generici appelli al cessate il fuoco – aggiunge Fornasini – c’è un’Italia che agisce. L’Italia ha portato fuori da Gaza centinaia di bambini feriti, ha garantito l’arrivo degli aiuti umanitari coordinati con le Nazioni Unite e ha mantenuto aperto il dialogo diplomatico indispensabile per evitare l’escalation. Chi chiede di ritirare l’ambasciatore d’Israele dimostra solo una pericolosa superficialità"."In questo contesto – prosegue l’azzurro – appare ancora più incomprensibile e priva di qualsiasi efficacia istituzionale la scelta del sindaco di Bologna Matteo Lepore e del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, di ‘interrompere le relazioni con Israele’: una decisione dal valore esclusivamente simbolico, che non produce alcun effetto concreto ma rischia solo di esacerbare gli animi e creare nuove divisioni. Chi ricopre ruoli istituzionali dovrebbe agire per il bene dei cittadini, con responsabilità e serietà, non inseguire visibilità sui giornali". Una decisione che per l’azzurro è "ancor più incomprensibile e inaccettabile a Ferrara, in cui la comunità ebraica, in particolare da quando ci siamo insediati, è stata valorizzata e ha riacquistato centralità. La città del Meis non può accettare di interrompere i legami con Israele". Fornasini, sotto questo profilo, rimarca il lavoro dell’amministrazione di concerto con la comunità cittadina.

"Su preciso mandato del sindaco Fabbri - scandisce Matteo Fornasini - nei mesi scorsi abbiamo sottoscritto un protocollo di collaborazione con i vertici della comunità ebraica. Un documento attraverso il quale abbiamo sancito l’inizio di un lavoro comune volto a valorizzare la storia ebraica di cui la nostra città trasuda. Per noi non si è trattato di un atto puramente simbolico, ma di un segnale chiaro per ribadire un impianto valoriale in cui ci riconosciamo. Ricordo che Israele – conclude – è l’unica democrazia in Medio Oriente. Difenderla è un atto di libertà e di grande democrazia, per tutto l’Occidente. Ma forse, per qualcuno del Pd, non è così".

