Forza Italia a Ferrara, obiettivo Giunta e consiglieri, la sfida della doppia F

"Saremo la grande sorpresa di queste elezioni amministrative: puntiamo ad avere un’altra figura in Giunta e almeno tre consiglieri". Ormai Fabrizio Toselli, il coordinatore provinciale di Forza Italia, veste i panni di Mannheimer e azzarda i pronostici prima di introdurre i nomi che si cimenteranno sotto la bandiera azzurra. Sono trentuno i candidati che schiera il partito e, al momento della presentazione delle firme, quelle raccolte risultavano "circa cinquecento". "Tutte persone che ci hanno messo la faccia – prosegue – e che hanno scelto di aiutare la rielezione del sindaco Fabbri, per proseguire lo straordinario lavoro che è stato fatto dall’amministrazione per la rinascita di questa città".

È Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale azzurra, deputata e candidata alle Europee, a lanciare un appello accorato a "crederci fino in fondo". Perché, rivendica la parlamentare azzurra, "noi siamo diversi dalla sinistra". "Noi siamo i portatori di valori liberali – scandisce – di competenza e di esperienze legate al territorio. Questi valori per noi non sono negoziabili: la politica per noi è pragmatismo, vicinanza alle imprese, concretezza".

Di qui la sfida della doppia F. "Provengo da Forlì – dice – in cui si voterà per la riconferma del governo di centrodestra. Ebbene, è importante che anche a Ferrara ci sia continuità della buona amministrazione di Alan Fabbri. Quest’anno elettorale sarà complesso: ci aspetta anche l’appuntamento per le Regionali questo inverno. Ce la possiamo fare: gli emiliano-romagnoli hanno il diritto all’alternanza". Le conclusioni spettano al capolista, Matteo Fornasini in ticket con la coordinatrice comunale, Diletta D’Andrea. "Questa squadra è straordinaria e sono onorato di farne parte – scandisce l’assessore al Bilancio, passando in rassegna tutti i nominativi in campo – . In questi anni, grazie al nostro duro lavoro, siamo riusciti ad accreditarci come interlocutori credibili delle categorie economiche e del mondo dell’impresa in generale. Abbiamo portato, in pochi giorni, due ministri e nei mesi scorsi diversi rappresentanti del governo a partire dal nostro leader nazionale, Antonio Tajani. Forza Italia, in generale, è distinta per responsabilità e competenza. Dobbiamo proseguire su questa strada, senza dare per scontata la vittoria: dobbiamo andare tutti a votare".

E, per farlo, una grossa responsabilità l’avranno i candidati. Ecco tutti i nomi: Matteo Fornasini, Diletta D’Andrea, Vittorio Anselmi, Davide Artioli, Bruno Baruchello, Bulgarelli Fabio, Caniati Laura, Carusi Angelina, Claps Pasquale, Fantini Massimiliano, Giacomini Roberto, Guidetti Bruna, Levato Francesco, Lucci Miriam, Lunardi Carola, Lupo Francesca, Malavasi Franco, Marangoni Debora, Mascellani Livio, Mazzanti Anna Rita, Pacchioli Marcella, Papalia Patrizia, Pavani Alessandro, Pertili Monica, Piva Beatrice, Righetti Massimo, Rossi Andrea, Sandonati Federico, Sarto Silvia, Vianello Naomi, Zanardi Fabrizio.

