Forza Italia a Pomposa con i banchetti per il tesseramento

Per le giornate del tesseramento del 24 e 25 giugno previste dal coordinamento nazionale di Forza Italia, si è tenuto al Lido di Pomposa il banchetto di Forza Italia Comacchio. Il vicecoordinatore provinciale Luciano Tancini, il coordinatore comunale Emanuele Mari e l’attivista Silvia Arveda hanno espresso unanime posizione nel ritenere "il partito, già in crescita nei mesi scorsi, in forte appeal – spiegano i tre esponenti di Forza Italia, con soddisfazione -, come del resto dimostrato dai sondaggi che lo danno a oltre l’11%".