Forza Italia, al via il tesseramento

Forza Italia si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dell’attivismo politico, con la campagna di tesseramento ai banchetti che si terranno oggi e domani dalle 10.30 alle 12.30 in corso Martiri della Libertà, all’angolo con piazza Savonarola. Sul territorio provinciale l’appuntamento è previsto nelle medesime date sia a Comacchio in viale Alpi nord, al Lido di Pomposa dalle 9 alle 12 che a Cento in piazza del Guercino: oggi dalle 16 alle 19.30 e domani dalle 9.30 alle 12.30. Un’occasione per raggiungere "nuovi membri – spiegano dalla segreteria provinciale azzurra – e consolidare il supporto dei sostenitori già presenti".