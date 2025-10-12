Forza Italia con Bellotti: "Uniti alle elezioni"

Forza Italia sabato scorso ha partecipato al tavolo del centrodestra per le elezioni di Comacchio con un’ampia rappresentanza composta da Matteo Fornasini vice-segretario regionale, Fabrizio Toselli segretario provinciale, Giacomo Esposito vice-segretario provinciale.

Nel corso del tavolo Forza Italia ha ribadito la propria collocazione all’interno della coalizione di centrodestra, esprimendo il pieno sostegno alla candidatura di Samuele Bellotti alla carica di sindaco. Una posizione condivisa da tutto il partito, dal livello regionale a quello locale, nella consapevolezza che l’apporto di Forza Italia è fondamentale ed è indispensabile per vincere le elezioni, come hanno dimostrato i recenti risultati nelle Marche, in Valle d’Aosta e in Calabria.

La posizione, condivisa a tutti i livelli — regionale, provinciale e comunale — nasce dalla volontà di dare continuità e stabilità amministrativa alla città, evitando l’ipotesi di un commissariamento che rappresenterebbe un danno per l’economia locale e per l’intera comunità di Comacchio.

Forza Italia ha infatti richiamato tutte le forze politiche a un forte senso di responsabilità, chiedendo di lavorare insieme per scongiurare questa eventualità. Positivo il riscontro ottenuto: anche le altre forze politiche hanno compreso e condiviso la necessità di garantire stabilità e prospettiva alla città.

"Sono molto soddisfatta del lavoro svolto — dichiara Rosaria Tassinari (nella foto), deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna — un lavoro fondato sul confronto, sull’ascolto e sulla condivisione di un programma serio e concreto, che ha portato a una proposta unita ed unitaria, nel segno della responsabilità e della coesione del nostro partito".

Forza Italia riconosce in Samuele Bellotti un profilo moderato e competente, capace di rappresentare la sintesi tra la società civile e il centrodestra, e di lavorare per rendere Comacchio sempre più centrale nella nostra provincia e nella nostra regione.

Nelle prossime settimane il partito organizzerà una serie di incontri con la società civile, il mondo economico e sociale e i cittadini di Comacchio, per condividere idee e proposte programmatiche per la Comacchio del futuro.

re. fe.