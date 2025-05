Forza Italia cresce. Ecco le tre new entry

Cresce la famiglia di Forza Italia che, ieri, ha scelto la sede di un’azienda agricola di Lido degli Scacchi per presentare tre new entry nel partito. Si tratta del vice sindaco di Lagosanto Giacomo Esposito, dell’assessore alla Sanità del Comune di Lagosanto Patrizia Orlandini e della capogruppo della lista civica Uniti per Copparo Monia Rubi. A dare loro il benvenuto, il segretario provinciale Fabrizio Toselli: "È con piacere che accogliamo tre eletti che stanno lavorando nei Comuni di Lagosanto e Copparo. Stiamo riscontrando un crescente interesse di amministratori e consiglieri comunali verso il nostro partito e questo significa che stiamo andando nella giusta direzione. Essere sul territorio, in mezzo alla gente, vicini a cittadini e imprese è un impegno che intendiamo proseguire. Prossimamente presenteremo altri nuovi ingressi in Forza Italia in altre realtà del territorio: persone che hanno deciso di fare un percorso assieme a noi". Alla presentazione hanno preso parte anche il vice coordinatore regionale Matteo Fornasini, i consiglieri comunali di Ferrara Francesco Levato e Diletta D’Andrea, il sindaco di Mesola Lisa Duò, il segretario comunale e assessore di Comacchio Emanuele Mari e altri esponenti del partito. "In Forza Italia ho trovato persone che condividono i miei valori e i miei ideali – ha spiegato la propria scelta, Monia Rubi – Sono orgogliosa di essere stata votata dal popolo e del popolo voglio continuare ad essere voce", promettendo il prosieguo del proprio impegno soprattutto sui temi del sociale e della sanità. "Sono molto entusiasta di condividere la mia scelta di entrare in Forza Italia – ha affermato l’assessore laghese, Patrizia Orlandini -, una forza sempre importante per il Centrodestra. Penso che assieme si potrà ben lavorare per il benessere del nostro territorio". "In Forza Italia ho trovato senso di appartenenza e persone con tanta passione – ha evidenziato Giacomo Esposito -. Entriamo per crescere nel Basso Ferrarese, lavorando assieme".

v.f.