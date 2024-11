Forza Italia, è bufera dopo il voto: "Frattura insanabile con i vertici". D’Andrea dice addio alla dirigenza

C’è più di una frizione che attraversa Forza Italia. E, a far deflagrare il tutto, è l’analisi che il coordinatore provinciale Fabrizio Toselli ha consegnato – all’indomani delle Regionali – alle nostre colonne. A sollevare il ‘caso’ è la coordinatrice comunale azzurra (dimissionaria, ma adesso ci arriviamo), nonché capogruppo in Consiglio Comunale, Diletta D’Andrea.

L’origine dei mali, dalla prospettiva della consigliera comunale, non è tanto l’analisi quanto più la modalità con la quale è stata condotta questa campagna elettorale da parte del partito. "Assieme al collega Francesco Levato – scandisce D’Andrea al Carlino – rappresentiamo il partito nei luoghi istituzionali, dal Consiglio Comunale alla Provincia. Eppure, nel corso di questa campagna elettorale, non siamo minimamente stati coinvolti perché, in sostanza, non c’è stato alcun tipo di coordinamento a livello provinciale". Insomma, è un j’accuse in piena regola alla dirigenza del partito. Il nodo proprio la partecipazione e, in parte, anche il lavoro dei candidati. "Ognuno di loro, a partire da Claudio Casaroli che da neofita della politica ha catalizzato moltissime preferenze – riprende – ha agito sostanzialmente nel proprio territorio: chi a Cento, chi a Ferrara, chi a Mesola. Ma non è stato fatto un lavoro di tessitura, ma soprattutto non è stato coinvolto il gruppo consiliare che rappresenta il partito nel luogo istituzionale per eccellenza". Questo è uno dei fattori che "ci ha portati a essere il terzo partito in Regione, ma l’ultimo della coalizione a livello provinciale. E, sicuramente, presupposti e aspettative erano decisamente diverse". D’Andrea dunque, abbandonando la diplomazia politica, parla di "frattura insanabile con la dirigenza del partito". Di qui la decisione di rassegnare le dimissioni. Per la verità, l’atto delle dimissioni risale a molti mesi fa. L’email con la quale D’Andrea comunicava la sua decisione ai vertici – anche regionali – del partito, risale al luglio scorso. "Eppure – rileva puntuta la capogruppo – nessuno ha mai dato una risposta a quella lettera, il cui contenuto è stato taciuto anche nelle occasioni ufficiali del partito". A questo punto, però, la capogruppo è uscita allo scoperto. Più che altro perché "in questo modo si fa fatica a lavorare. Il legame tra parte politica, dirigenza del partito e assessorato, è fondamentale per portare avanti i progetti che abbiamo in mente per la città". Il sacco, è vuotato. Francesco Levato, che siede accanto a lei in aula ha un punto di vista meno drastico, anche se nella sostanza condivide molti dei rilievi mossi dalla consigliera. Peraltro abbiamo motivo di pensare che parte delle rimostranze di D’Andrea siano figlie degli alterchi con alcuni esponenti dell’opposizione nell’affaire dati turistici. "L’analisi del voto – riconosce Levato – è pienamente legittima da parte del segretario provinciale Toselli. A mio modo di vedere, però, ci possono essere chiavi di lettura differenti rispetto a quelle indicate da lui. A partire dal riconoscimento del fatto che il risultato poteva essere decisamente migliore qualora il gruppo consiliare fosse stato coinvolto in maniera più decisa". Il consigliere non si sbilancia più di tanto ma è chiaro che fra le righe si sarebbe aspettato una regia più efficace. "Il contributo di Forza Italia alla coalizione – prosegue – può e deve essere più significativo. Sicuramente è importante il risultato ottenuto da Claudio Casaroli che, alla sua prima esperienza, ha ottenuto un ottimo piazzamento in termini di preferenze personali". Anche lui, come D’Andrea, auspica una "linea più diretta" fra coordinatore provinciale, gruppo consiliare e assessorato. Lunedì, al consiglio direttivo, ci saranno tante cose di cui parlare.