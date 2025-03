Forza Italia, eletto Levato: "Più forti in città e provincia"

All’Hotel Touring di Ferrara si è svolto il congresso comunale di Forza Italia, un evento che ieri ha visto la partecipazione anche dei rappresentanti di Lega e Fratelli d’Italia. I saluti iniziali sono stati portati dal segretario comunale della Lega, Fabrizio Pagnoni, e dalla segretaria comunale di Fratelli d’Italia, Chiara Scaramagli.

Il segretario provinciale di Forza Italia, Fabrizio Toselli, ha sottolineato l’importanza dell’evento: "E’ un giorno fondamentale per rafforzare la posizione di Forza Italia a Ferrara e in tutto il territorio. Ieri, durante i congressi comunali sono stati eletti Emanuele Mari a Comacchio, Fausto Pareschi a Cento e Luciano Avantaggiato a Codigoro. Oggi siamo qui per eleggere il nuovo segretario comunale di Ferrara e ringrazio tutti i presenti. La segreteria di Forza Italia Ferrara sarà composta da 40 persone, ciascuna con un ruolo specifico, tra cui Matteo Fornasini e Diletta D’Andrea. Forza Italia è un partito molto attrattivo nel territorio e nelle prossime settimane annunceremo nuovi ingressi importanti".

Francesco Levato, eletto segretario comunale, ha dichiarato: "Con il contributo di tutti, possiamo far sì che Forza Italia raggiunga i risultati ambiti a livello nazionale. È fondamentale che ciascuno dia il proprio contributo, in base alle proprie competenze e disponibilità. Dobbiamo rimanere uniti e aumentare il numero di iscritti. Siamo parte di una coalizione di centrodestra e, con le nostre idee, competenze e professionalità, lavoriamo per il bene della città, in collaborazione con l’assessore, i consiglieri comunali e chi ricopre ruoli nelle società partecipate. L’obiettivo è crescere non solo in termini di soci, ma anche di voti. Eleggeremo una segreteria unitaria, composta da uomini e donne, giovani e meno giovani, per un totale di 41 persone".

Diletta D’Andrea, capogruppo del Consiglio Comunale di Ferrara e Provincia, ha ricordato l’importanza di questo momento: "Oggi (ieri per chi legge ndr) è un segno di ripresa per Forza Italia, un partito che si è sempre distinto dalla sinistra. A Ferrara, nel 2019, abbiamo fatto la storia con una vittoria storica del centrodestra in provincia. Ho chiesto a Levato la disponibilità per questo progetto proprio per tracciare insieme la storia di ognuno di noi". Fornasini ha ringraziato i presenti e ha espresso soddisfazione per il progresso del partito.