Forza Italia, giorni di tesseramento

Il direttivo di Forza Italia di Cento, nei prossimi fine settimana aderisce alla campagna de ‘Le giornate del tesseramento il 6, 7, 13, 14 aprile’. L’appuntamento è in piazza del Guercino a Cento per domani dalle 16 alle 19 e domenica dalle 9 alle 12. Stessi orari per sabato 13 e domenica 14 aprile. "A trent’anni dalla storica vittoria alle elezioni politiche di Forza Italia e del suo fondatore e presidente Silvio Berlusconi – dicono dal circolo di Cento – il movimento di Forza Italia rimane una forza importante, sempre al servizio dei cittadini, per chi crede nella libertà. L’organizzazione dei banchetti non è solo una modalità di adesione del tesseramento ma anche un momento di confronto con i cittadini".