Forza Italia, il segretario comunale è Fausto Pareschi

Al "Red Special" di Cento, ieri, si è tenuto il congresso comunale di Forza Italia per il rinnovo della Segreteria locale del partito. Dopo l’introduzione del coordinatore uscente Fausto Pareschi, a dare il via ai lavori è stato l’assessore del Comune di Ferrara e responsabile regionale dei dipartimenti di Forza Italia Matteo Fornasini, che si è complimentato "con gli amici centesi per l’impegno profuso nella realizzazione del congresso". All’appuntamento è intervenuta la coordinatrice regionale ‘Emilia’ del partito Valentina Castaldini, mentre a portare un saluto sono stati il sindaco Edoardo Accorsi, il vicepresidente della Provincia Alessandro Guaraldi (Fd’I), il segretario Pd Alessandro Cortesi e Tiziana Balboni della lista "Noi che…", oltre a Graziano Gallerani presidente provinciale di Confartigianato, Stefano Gallerani di Confagricoltura, e Giordana Govoni della Fondazione Anffas "Coccinella Gialla". Quindi, l’illustrazione della lista e della mozione, approvati per acclamazione, con Fausto Pareschi che assumerà il nuovo incarico di segretario comunale di Forza Italia.