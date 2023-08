Forza Italia, organi rinnovati per le prossime sfide elettorali

Nei giorni scorsi si è svolto primo incontro organizzativo tra simpatizzanti e iscritti di Forza Italia Portomaggiore e il nuovo coordinatore provinciale Fabrizio Toselli. Ha partecipato in video conferenza anche l’onorevole Alessandro Cattaneo, vicecoordinatore nazionale e responsabile dell’organizzazione del partito. Come da precisa volontà di Toselli, scopo principale è stato quello di avviare la definizione delle linee organizzative e programmatiche di Forza Italia nel territorio comunale, in vista dei futuri appuntamenti elettorali sia locali che europei. Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, i dirigenti del partito vogliono dare impulso al proseguimento della linea politica del fondatore, ripartendo dalla base. Si vuole così proseguire quel cammino intrapreso fin dal 1994, continuando l’opera con spirito di unità. Forza Italia, con la sua posizione di unico vero partito moderato di centro, ha quindi un ruolo insostituibile nella politica italiana; quello di affermare e tradurre in azione politica i grandi principi liberali, cristiani, garantisti, riformisti, europeisti, atlantisti, che ne caratterizzano l’identità e la storia. Costruire un’Europa più forte che sia protagonista nel mondo, con una comune politica estera e di difesa, più vicina alle esigenze dei suoi cittadini, espressione dei popoli e non soltanto degli Stati, resta l’obiettivo fondante.

Anche a Portomaggiore, come negli altri comuni della nostra provincia, Forza Italia c’è e i suoi sostenitori sono ben disponibili a rafforzarsi per portare avanti queste idee. Nelle prossime settimane, saranno individuati formalmente gli organi rinnovati che dovranno guidare il partito portuense. Tra i sostenitori presenti Michele Grilanda (coordinatore comunale uscente), Marcello Grilanda (consigliere comunale di Uniti per Portomaggiore), Mattia Nanetti (Forza Italia Giovani), Lorenzo Bernagozzi (già candidato al consiglio comunale, ex segretario comunale del Psi), Vincenzo Aiello (sostenitore), Davide Scheda (sostenitore). Invitati e presenti Aurelio Pariali (presidente Area Portuense Lista Civica - già sindaco, consigliere comunale, consigliere provinciale e candidato al Parlamento NPSI-Forza Italia) e Alfredo Bolognesi sSegretario Area Portuense Lista civica - già assessore comunale).

Franco Vanini