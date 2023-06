Forza Italia si rinnova Toselli coordinatore "Supereremo il 10%, decisivi per le alleanze"

di Federico Di Bisceglie

Forza Italia si rinnova. Dopo alcune peregrinazioni dal sapore civico, Fabrizio Toselli torna alle origini. Sarà infatti l’ex sindaco di Cento a guidare, in veste di coordinatore provinciale, gli azzurri in questa fase di riorganizzazione interna. Le sfide, ammette Toselli, "sono tante e, per centrare gli obiettivi, avrò bisogno del sostegno di tutti voi". Di fronte a lui, nella sala dell’hotel Touring, un nutrito gruppo di dirigenza forzista di tutta la provincia. La meta numero uno, sul piano territoriale, è quella di "sfondare il muro della doppia cifra, portando Forza Italia a superare il 10%", rimarca l’ex primo cittadino del Guercino. "Governiamo già in tanti Comuni del territorio a partire da Ferrara – scandisce – e il nostro apporto alla coalizione è fondamentale: sia in termini di classe dirigente, sia in termini di progettualità che siamo capaci di esprimere". Il neo coordinatore si prenderà i ‘canonici’ venti giorni per formare la squadra che diventerà la segreteria. Benché sia intenzionato a inserire figure nuove, la composizione della segreteria non sarà un passaggio traumatico. Nelle intenzioni di Toselli ci sono diverse riconferme di chi, già ora, ricopre incarichi di coordinamento sui territori.

L’unico nome sul quale c’è già la certezza di un incarico è quello della consigliera comunale ferrarese, Diletta D’Andrea, che ricoprirà il ruolo di coordinatrice comunale del partito. "Noi – chiude Toselli – rappresentiamo la parte centrale della coalizione di centrodestra. Il dialogo con gli alleati è proficuo e disteso: la maggioranza è solida sia a Roma che sui territori. Non ci interessano le bandierine, bensì la vittoria nei comuni e, in prospettiva, anche in Provincia". Il prossimo appuntamento elettoralmente rilevante nell’ambito del quale Forza Italia "avrà un ruolo di primissimo piano, specie sul versante delle alleanze e nell’affermazione del partito popolare saranno le elezioni europee". A dirlo è il coordinatore uscente e assessore al Bilancio Matteo Fornasini. La concomitanza delle Europee con le amministrative e le provinciali, per gli azzurri "rappresenta un momento fondamentale per dimostrare una volta di più la sua capacità di elaborare programmi seri e di essere un partito formato da persone competenti, di alto profilo". Una classe dirigente che "Fabrizio Toselli incarna alla perfezione, vantando tra le altre cose un’esperienza ultraventennale all’interno delle amministrazioni pubbliche". Se è vero, come hanno dichiarato diversi esponenti del centrodestra, che l’obiettivo della coalizione deve essere quello di allargare la base elettorale aprendosi ai civici, Rosaria Tassinari (coordinatrice regionale azzurra) ritiene che buona parte di questo compito possa essere svolto proprio da Forza Italia. "Noi siamo il partito di riferimento per l’elettorato moderato, cattolico e liberale – scandisce la deputata –. Su Ferrara non c’è dubbio: il nostro candidato è Alan Fabbri".