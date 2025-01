Forza Italia tenta la riconciliazione: "Una piazza per Bettino Craxi"

Non si tratta di riscrivere la storia. Quanto più di "collocare persone e fatti in modo corretto, riconoscendo anche gli errori del passato". Una premessa metodologica, quella del segretario provinciale di Forza Italia Fabrizio Toselli, che serve a spiegare il senso della mozione che i forzisti presenteranno nei prossimi giorni chiedendo all’amministrazione di intitolare uno spazio pubblico (una via o una piazza) a Bettino Craxi. Il leader socialista investito da quel turbine mediatico-giudiziario delle cui ferite sentiamo le abrasioni ancora oggi. Un’intera classe politica spazzata via dalla furia giustizialista. "Prima il presidente Giorgio Napolitano e, nei giorni scorsi, anche l’attuale Capo dello Stato Sergio Mattarella – ricorda Toselli – hanno riconosciuto il valore dell’ex presidente del Consiglio. È il momento che anche questa città, in ossequio a un impegno che il nostro partito si è assunto in campagna elettorale con la figlia dell’ex segretario del Psi, Stefania, faccia la sua parte". Per i forzisti questa è in qualche modo un’iniziativa "di riconciliazione". Oltre che di memoria. Dopo 25 anni dalla sua scomparsa, la sensibilità del Paese è cambiata. Anzi, adesso assistiamo spesso a tentativi di appropriazione dell’eredità craxiana spesso piuttosto bislacchi. Ma tant’è. A ogni modo, come ribadisce la capogruppo forzista Diletta D’Andrea "questa mozione è volta a valorizzare un politico di grandissima levatura, che ebbe una visione lungimirante del Paese e al quale si devono tante riforme importanti". Forse pochi sanno che, chi siede in Consiglio accanto a D’Andrea – Francesco Levato – quando da Crotone venne a Ferrara nel 1984 prese la sua prima tessera di partito. Quella del Psi. Sono tanti, i simpatizzanti o gli iscritti del vecchio garofano rosso, seduti in sala per sostenere la mozione. Dall’ex sindaco di Portomaggiore Aurelio Pariali, fino a Pasquale Claps che attualmente rappresenta la componente socialista tra i forzisti ferraresi. "Per rispetto istituzionale verso i colleghi consiglieri – dice Levato – non espliciterò l’intero contenuto del documento. Tuttavia ritengo questa mozione molto importante. Non solo perché tante delle idee di Bettino Craxi hanno rappresentato un patrimonio prezioso per il nostro partito, bensì perché ritengo che quella dell’ex premier sia una figura che vada conosciuta anche dalle giovani generazioni. Da chi, all’epoca (il celebre discorso alle Camere reca la data del 3 luglio 1984), non c’era". L’assessore forzista, Matteo Fornasini spiega. "Questa è una mozione che noi vogliamo considerare aperta . È stata elaborata dal gruppo di Forza Italia, ma riteniamo possa essere un documento per tutti. Anzi, auspichiamo che le forze di opposizione vogliano appoggiarla e sostenerla. Per la città, per la memoria di questo Paese, sarebbe un segnale molto positivo".