Forza Italia, Toselli presenta il direttivo

A Corte Galvana presentato il nuovo direttivo di Forza Italia Cento. Gli obiettivi sono quelli di dare spazio ai giovani, ascoltare il territorio portando avanti le istanze anche nei confronti dell’amministrazione e far crescere un gruppo che conta già una quarantina di iscritti. Il coordinatore comunale è stato riconfermato Fausto Pareschi che ha creato un gruppo formato dal vice Roberto Fabbri, la responsabile Azzurro Donna Anna Guaraldi, per i giovani Federico Peretto, amministrazione e tesoreria a Angela Fava, responsabile organizzazione Giovanni Coppola con vice Viktor Meco, comunicazione a Elena –Vergnani e Salvatore Amelio come responsabile dipartimento. Un incontro dov’è stata ricordata anche Maria Cristian Barbieri, recentemente scomparsa. "In consiglio non posso essere come Forza Italia ma porterò avanti le istanze con Avanti Cento – dice Fabrizio Toselli, coordinatore provinciale – ci sono situazioni sul territorio per le quali siamo molto critici ma vogliamo portare idee e soluzioni. Ho dato il tempo di lavorare all’amministrazione ma ora parlo. Uno dei temi dove siamo critici è la sanità: riteniamo sia troppo debole rispetto al tema dell’ospedale e del punto nascita. E io non avrei fatto un medico come assessore alla sanità".