Forza Spal, dalle origini al secondo dopoguerra. Ecco le glorie del calcio

E’ dedicato al periodo ‘Dalla nascita al campionato 1924-1925’ il primo volume del libro di Oscar Ghesini ‘La S.P.A.L. dalle origini al Secondo dopoguerra’, che oggi alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). Dialogheranno con l’autore Riccardo Vaccari (fondatore della pagina Instagram @ti_racconto_un_libro) e Nicolò Govoni (Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara). Saranno presenti figli, nipoti e parenti di alcune glorie calcistiche spalline del primo Novecento. L’incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. La storia della Società Polisportiva Ars et Labor (Spal) – di cui è stato presidente nel triennio 1921-1924 Angelo Enrico Bassani, padre di Giorgio – ricostruita attraverso i documenti dell’epoca, dalle origini al secondo dopoguerra, in volumi ricchi di immagini che si intrecciano con le vicende del Paese.