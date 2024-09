"Forze dell’ordine, più assunzioni"

Sabato mattina, sono ormai le dieci. Samantha Tomasini, 51 anni, agente immobiliare, è al lavoro con agenda e documenti per le strade di Aguscello. Sta accompagnando una cliente, devono definire la transazione di un immobile. "Sì, le pattuglie passano lungo le strade – sostiene – ma comunque questi controlli devono essere intensificati proprio per dare maggiore sicurezza ai cittadini, agli anziani che sono i primi ad avere paura, a preoccuparsi nel rimbalzare di tutte queste notizie di furti e ladri che entrano nelle abitazioni. La casa dovrebbe essere un luogo sicuro, uno spazio nel quale sentirsi protetti. Purtroppo non è più così. Le forze dell’ordine si misurano con la mancanza di personale".