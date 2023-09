Fossa medievale per Aism

Una festa solidale al castello di Fossadalbero a sostegno di Aism. ‘Fossa medievale’, in programma per domenica (dalle 10 alle 23), è una rievocazione storica con stand gastronomici, spettacoli acrobatici e di fuoco, banchi di artigianato antico, mercatino tematico. Tutto il ricavato andrà a favore della sezione ferrarese di Aism-Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con il patrocinio del Comune. Alla presentazione dell’evento sono intervenuti l’assessore alle politiche sociali Cristina Coletti, il presidente della sezione provinciale di Ferrara di Aism-Associazione Italiana Sclerosi Multipla Francesco Gattus, l’organizzatore dell’evento Alessandro Ferraresi con Manuel Gessi della società Cotto & mangiato che ha in gestione gli spazi. "Si tratta di un appuntamento che si tiene nella suggestiva cornice di Fossadalbero – ha sottolineato Coletti – a dimostrazione che, attraverso lo svago, è possibile creare valore sociale. Siamo davanti a un’occasione che ci consente di sviluppare una personale consapevolezza su una malattia che viene diagnosticata fra i 20 e i 40 anni, ed è la seconda causa di disabilità fra i giovani. Ringrazio Aism per essere un riferimento fondamentale per quanto fa sul territorio e Alessandro Ferraresi che ha creduto nell’iniziativa dando vita a una sinergia volta alla prevenzione e alla tutela della dignità e del benessere delle persone".

Mario Tosatti