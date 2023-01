Fossalta, visite aperte al presepe artistico da venerdì a domenica

Da venerdì a domenica, dalle 14.30 alle 18, sarà ancora possibile ammirare il presepe artistico di Fossalta. La speciale Natività si compone di oltre cento statuine, paesaggi straordinari e ambientazioni curate nei minimi dettagli: le scene lasciano letteralmente a bocca aperta per l’insuperabile perizia dei dettagli e, al contempo, per la grandiosità di un’opera che è cresciuta in diciotto anni di attività dei sapienti volontari locali, che il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni ha tenuto a ringraziare anche quest’anno. Il consiglio per i visitatori che ammireranno il Presepe artistico di Fossalta è di prestare molta attenzione: in ogni angolo infatti sono nascosti particolari sorprendenti. Dunque, c’è ancora tempo nel lungo week-end dell’Epifania, per apprezzare questa splendida creazione dei volontari.