Foto, copioni e depliant Straferrara, un museo della compagnia teatrale

di Paolo Micalizzi

Un museo per la compagnia dialettale ferrarese ‘Straferrara’, è quanto viene più insistentemente richiesto, oltre che dagli attori della Compagnia, dai numerosi appassionati, che da anni la frequentano nelle sue rappresentazioni, ma anche nei giorni scorsi dopo la visione al Cinepark Apollo dell’interessante mediometraggio di Mattia Bricalli, su idea di Stefano Duo dal titolo ‘Straferrara, 90 anni di applausi’. Un documentario che rievoca, sulla base di alcune domande che Guido Sproccati rivolge a Rossana (Cici) Spadoni, l’anima oggi della Compagnia nata il 14 agosto 1931 per iniziativa del padre Ultimo Spadoni. Un docu - film che costituisce un documento importante nella memoria della vita della ‘Straferrara’, una memoria che è composta da una ricchissima raccolta di documenti in possesso di Rossana (Cici) Spadoni che meriterebbero di essere custoditi, per essere mostrati in un museo o in un apposito spazio concesso dal Comune che sia aperto anche come spazio culturale della città e indicato ai visitatori che arrivano per visitarne le bellezze ma anche le realtà culturali che la animano. Dal documentario si evince che i documenti sono tanti. Locandine delle rappresentazioni, fotografie, ritagli di stampa, copioni delle commedie messe in scena, depliant, inviti. Materiali che documentano la ricchissima attività della ’Straferrara’, intrapresa sin dalla sua nascita, che ha anche avuto tanti momenti importanti come ho anche documentato nei numerosi articoli per il nostro giornale scritti negli anni Settanta e in un volumetto dal titolo ’I 65 anni della Straferrara’ accompagnata anche da una mostra celebrativa allestita nel 1996 nel Ridotto del Teatro Comunale della nostra Città. Tra essi, il Concorso nazionale delle compagnie minime di prosa (la Straferrara ha rappresentato nella sua lunga attività anche opere in lingua italiana) al Teatro delle Arti di Roma che indusse il Comune di Ferrara a darle la possibilità di gestire un proprio teatro nel giardino del Parco Massari, luogo in cui forse si potrebbe oggi trovare la collocazione dell’auspicato Museo, sul quale anche l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli pone il suo interesse.