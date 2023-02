’Foto di gruppo’, la scultura di Zanni donata alla città

"Quando mi sono sentito pronto per essere chiamato scultore? Mai. Non mi interessa. Ciò che conta è che continui ad appassionarmi ciò che faccio". Da qualche mese è possibile ammirare una parte di questa passione nel Salone del plebiscito del Municipio di Ferrara. È qui che è stato sistemato il gruppo scultoreo ‘Foto di Gruppo’, donato dall’artista ferrarese Sergio Zanni al Comune di Ferrara. In realtà, la donazione è avvenuta già da un po’ di tempo - a seguito della mostra ‘Sergio Zanni. Volumi narranti’ (17 dicembre 2021 – 6 marzo 2022) organizzata dal Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara e dalla Fondazione Ferrara Arte al Pac di Ferrara - ma la presentazione ufficiale ha avuto luogo soltanto ieri. "Volumi narranti – commenta l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – è stata una mostra emozionante, che ha dimostrato quanto si debba cercare di valorizzare i nostri grandi artisti con continuità. Soltanto a Palazzo Ducale ‘Foto di Gruppo’ avrebbe avuto il massimo della visibilità". La scultura, sei imponenti figure, immortala l’immagine di un gruppo di kamikaze. "l’opera – spiega Zanni – vuole significare la fine dell’epoca culturale del mito dell’eroe, un mito che continua ad esistere, con la sua storia e i suoi cambiamenti. Un forte stimolo mi è stato dato dal ricordo di immagini che vidi in un documentario dove venivano ripresi caccia giapponesi che esplodevano schiantandosi su navi da guerra americane". "Zanni con la sua ‘Foto di Gruppo’ – chiosa il sindaco Alan Fabbri – non solo omaggia Ferrara, ma porta una testimonianza potente contro tutte le guerre".

f. f.