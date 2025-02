Foto e video, selezionare bene i contatti

Non poteva mancare un approfondimento per spiegare come è nata questa iniziativa. La scuola, tramite la Commissione Antibullismo del nostro Istituto Comprensivo “Filippo De Pisis” ha invitato l’associazione Lions Ferrara Diamanti per far conoscere i rischi che si possono correre in rete e dare maggiori informazioni su cosa fare in caso di cyberbullismo.

LE REGOLE DA SEGUIRE

• curare la privacy dei Social Network

• selezionare bene i contatti con i quali scambiare informazioni, foto e video

• riflettere bene prima di postare una foto, un video o una riflessione

• comportarsi come nel mondo reale, rispettando gli altri

• segnalare ogni abuso e, se necessario, chiedere aiuto

• non fornire informazioni personali in rete

• non dire dove siamo e cosa facciamo in ogni istante

• non accettare amicizie da sconosciuti in internet

• Siamo arrivati alla conclusione che il bullo sia una persona sola, alla costante ricerca di attenzioni e non sa come sfogarsi; per questo se la prende con chi è più debole non rendendosi conto che è un atteggiamento sbagliato.

Quindi, quando ci troviamo di fronte ad un/a bullo/a - anche on-line - abbiamo tutti gli strumenti per difenderci.