Foto in ospedale di Lagosanto per un'atmosfera più umana: scopri l'iniziativa

LAGOSANTO

Tre associazioni di Codigoro, Lions Club presieduto da Marco Mastellari, Caput Gauri da Roberto Cavalieri e Gruppo Fotoamatori da Silvano Fabbri, con 40 pannelli fotografici e l’Anc di Lagosanto con Vincenzo Orsini assieme all’esperto botanico Remo Finessi mettendo a dimora piante, per rendere più "umano" l’ospedale del Delta. Ieri mattina è stata inaugurata la donazione fatta con un incontro nel quale la direttrice del distretto Sud Est Rita Maricchio ha sottolineato come iniziative di questa "portino le immagini suggestive del Delta all’interno di un luogo di cura dando la percezione alle persone di poter essere ‘a casa’". Per il direttore del reparto di ortopedia Michele Mieti, dove sono state collocate le foto "questa iniziativa sicuramente renderà migliore il luogo per chi deve essere curato ma anche per chi ci lavora". "Portare luce e dare colore - ha detto il sindaco di Codigoro, Alice Zanardi - darà sollievo e magia, un regalo prezioso per i malati". "Immagini di grande effetto, realizzate da appassionati della fotografia con tanta sensibilità per immortalare figure e colori che possano rendere più gradevole l’attesa per chi deve essere visitato dagli ortopedici, dai pazienti che provengono direttamente dal Pronto soccorso o dalle altre persone che devono sottoporsi a visite in ospedale". E’ quanto affermato dai presidenti delle associazioni. Ringraziati anche l’Associazione nazionale carabinieri di Lagosanto e l’esperto botanico Remo Finessi., poichè il loro impegno ha permesso di posare, nelle fioriere che si trovano all’ingresso del nosocomio piante di "Fico degli ottentotti". "Una pianta resistente al caldo e alla siccità che in primavera - hanno sottolineato i volontari - produce fiori bellissimi".

cla.casta.