Foto osé sul web, sequestrati telefoni e card

Per fare piena luce sulle foto osé di una ragazza ferrarese gettate sul web, pare, da un suo ex, ieri mattina il pubblico ministero Stefano Longhi che conduce le indagini, ha incaricato come suo consulente l’ingegner Giuseppe Montagnola di Bologna, il quale dovrà analizzare, dopo averne fatto copia forense, due telefoni cellulari e due memory card sequestrati a uno dei due indagati per revenge porn. L’avvocato Luca Morassutto, che assiste la ragazza vittima del presunto revenge porn, ha invece nominato Lorenzo Benedetti di Bologna. "Massima fiducia per le operazioni peritali che sono state disposte – ha commentato Morassutto – la vicenda rientra nella cerchia di quei reati molto gravi che vanno a colpire la sfera privata e sessuale dell’individuo". Un reato, purtroppo, che non accenna a diminuire.

"Sul web girano tue foto osé. Se vuoi saperne di più devi accettare di sottoporti a un gioco con me". Così la vittima è venuta a conoscenza di quanto accaduto. È stata infatti questa la richiesta che una ragazza ferrarese si è vista recapitare via messaggio da uno sconosciuto con il quale aveva da poco iniziato a chattare sui social. Preoccupata dalla piega i che stava prendendo quella che doveva essere una banale conversazione per fare amicizia, la malcapitata ha quindi deciso di rivolgersi a un legale per sporgere denuncia. La sua segnalazione è finita al centro di un’indagine per i reati di revenge porn e tentata estorsione. Due le persone indagate a vario titolo: l’ex compagno della donna e il soggetto che l’aveva contattata, uno straniero residente fuori provincia e attualmente irreperibile. Qualche tempo fa la protagonista dell’accaduto inizia a ricevere messaggi via social da un contatto che non conosce. Inizialmente sembra un approccio innocuo e i due iniziano a dialogare. A un tratto, stando a quanto raccontato dalla donna, lui inizia a forzare la mano. Le fa capire che su un sito internet circola una sua foto, la cui diffusione non era ovviamente autorizzata dalla malcapitata. Lei si allarma e cerca di capire qualcosa di più in modo da poter intervenire. Da qui poi la decisione di denunciare tutto alla procura.

