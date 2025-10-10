Foto e video pedopornografici, oltre 280 file proibiti: condannato. L’indagine è partita dagli Usa

Ferrara, 10 ottobre 2025 – Una segnalazione partita dagli Stati Uniti ha sollevato il velo sull’orrore. Oltre duecento file di natura pedopornografica scoperti sui cellulari di un ghanese di trentatré anni residente in provincia. Quel materiale proibito, alla lunga, gli è costato molto caro. Lo straniero è infatti finito prima sotto inchiesta e poi a giudizio. L’accusa è pesante: detenzione di materiale pedopornografio.

Il processo a suo carico è approdato in aula ieri mattina per le battute conclusive davanti ai giudici del collegio e al pubblico ministero Stefano Longhi. Ascoltata la discussione delle parti, il tribunale ha condannato l’imputato a due anni e tre mesi di reclusione, oltre a una multa da 2.350 euro.

La vicenda processuale arrivata ieri a definizione prende le mosse – come peraltro già accaduto in altri casi già vagliati dal tribunale estense – da una segnalazione del National Center for Missing & Exploited Children, un centro statunitense che si occupa di contrasto alla pedopornografia e allo sfruttamento di minori. La notizia viene immediatamente gestita dalla polizia postale, che avvia tutti gli accertamenti necessari a verificarne la concretezza. La lente degli agenti si stringe ben presto su un 33enne straniero, residente sul territorio. Una volta raccolti elementi sufficienti, scatta una perquisizione nell’abitazione del sospettato. Dalle verifiche emergono tre telefoni cellulari, dai quali sono stati estrapolati 280 tra video e immagini espliciti e di natura pedopornografica. Abbastanza per far partire il processo, arrivato ieri a conclusione con la condanna dell’imputato.

Come accennato, quello di ieri non è l’unico caso del genere finito al vaglio del tribunale. A inizio aprile, infatti, i giudici hanno emesso un’altra sentenza di condanna per una vicenda molto simile a quella comparsa ieri in aula. Quella volta alla sbarra era finito un uomo di 47 anni, trovato in possesso di trenta file con scene di sesso tra adulti e bambini tra i 4 e i 10 anni. Anche in quel caso, la segnalazione alla polizia postale era arrivata da Oltreoceano. Al termine della discussione, i giudici del collegio lo avevano condannato a un anno e mezzo di reclusione (oltre a 1.600 euro di multa) per i reati di detenzione e cessione di materiale pedopornografico.