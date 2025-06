Fotografa e insulta i vigili con l’autovelox poi scappa in contromano: denunciato

Ferrara, 09 giugno 2025 - Pura follia terminata con una denuncia nei confronti di un 55enne. Un episodio di oltraggio a pubblico ufficiale, successo lo scorso 5 maggio sul Raccordo Autostradale Ferrara-Porto Garibaldi (RA8), al chilometro 08+500, in località Gualdo. Nel corso della mattinata, gli operatori della Polizia Locale erano regolarmente posizionati in quel tratto di strada per svolgere un servizio di controllo della velocità mediante autovelox. Improvvisamente, un veicolo ha effettuato una sosta non autorizzata in un'area adiacente alla rampa di accesso del raccordo.

Cosa è successo

Il conducente, senza alcun motivo apparente, è sceso dal proprio mezzo dirigendosi verso la postazione degli agenti, estraendo il telefono cellulare per fotografare ripetutamente sia gli operatori che il veicolo di servizio. La situazione è rapidamente degenerata quando l'uomo ha iniziato ad offendere e insultare senza motivo gli agenti. Un comportamento proseguito in maniera intensa, costringendo gli operatori a sospendere temporaneamente le attività di monitoraggio del traffico e garantire la sicurezza della postazione di controllo.

La fuga e gli insulti agli agenti

Resosi conto che gli agenti si stavano avvicinando per identificarlo e gestire la situazione, l'uomo ha fatto precipitosamente rientro al proprio veicolo. Ha quindi avviato il motore e, in una manovra estremamente pericolosa, ha imboccato contromano la rampa di accesso, dirigendosi verso il cavalcavia di Gualdo. Durante questa fuga scomposta, il conducente ha continuato imperterrito a urlare offese verso gli agenti, dimostrando un totale disprezzo non solo per le forze dell'ordine ma anche per le più elementari norme di sicurezza stradale, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada.

Le indagini e l’identificazione del conducente

Immediatamente dopo l'episodio, sono state avviate delle indagini utilizzando la banca dati della motorizzazione civile e dei trasporti. In questo modo, gli inquirenti sono riusciti a risalire all'intestatario del mezzo e, successivamente, a identificare con certezza il conducente. È un uomo di 55 anni residente a Comacchio, il quale è stato formalmente denunciato all'Autorità Giudiziaria per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Oltre alle denunce penali, all'uomo saranno notificati i verbali per le violazioni al Codice della Strada commesse durante la fuga, in particolare per la pericolosa manovra di inversione contromano sulla rampa autostradale, comportamento che ha messo a serio rischio la sicurezza della circolazione.