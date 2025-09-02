Fotovoltaico, boom di concessioni: "Terreni sottratti all’agricoltura"

Energia rinnovabile, il M5S: "Un’opportunità, non un alibi". Con la ripresa dei lavori parlamentari, il Movimento 5 Stelle attende le risposte a due interrogazioni presentate dal senatore Marco Croatti e dalla deputata Stefania Ascari. Al centro del dibattito, l’eccessivo consumo di suolo agricolo nel comune di Argenta e in altre aree della provincia.

Secondo i pentastellati, nel territorio si sta assistendo alla concessione di un numero sproporzionato di impianti fotovoltaici e agrivoltaici. Un fenomeno che, oltre a sottrarre terreni destinati all’agricoltura, comporterebbe un deprezzamento delle abitazioni vicine e rischierebbe di compromettere zone sottoposte a tutela ambientale, come i siti Natura 2000 e gli habitat essenziali per la biodiversità e le rotte migratorie. La denuncia di Croatti e Ascari punta a sollecitare il governo a intervenire con misure legislative più stringenti, evitando forme di "greenwashing" che, impianto dopo impianto, potrebbero danneggiare l’ambiente per decenni.

Tra le richieste, una valutazione cumulativa degli effetti, come previsto dalle normative europee, per analizzare l’impatto complessivo degli impianti anziché considerarli singolarmente. Le autorizzazioni, denunciano i parlamentari M5S, starebbero procedendo "in modo frammentato e opaco", con progetti formalmente distinti ma in realtà riconducibili a pochi grandi operatori economici: "Un gioco di prestigio per evitare controlli e sommare profitti".

Nelle interrogazioni viene chiesto al ministero competente di esercitare i poteri di autotutela previsti dalla legge, sospendendo le procedure in corso e disponendo una valutazione integrata degli impatti, garantendo una pianificazione coerente con i vincoli paesaggistici e ambientali. "L’energia rinnovabile è un’opportunità, non un alibi – ribadiscono i pentastellati –. Il M5S è da sempre in prima linea per la transizione ecologica, ma non accetteremo mai che venga trasformata in una corsa all’oro sulla pelle dei territori. Fermiamo questo scempio prima che sia troppo tardi".

Il tema sarà al centro di un convegno organizzato dal Movimento 5 Stelle di Argenta domenica 7 settembre, alle 9.30. L’incontro si terrà al centro convegni di via Cappuccini 4/a.