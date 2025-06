Fotovoltaico boom, tante richieste su Argenta

Il Comune di Argenta sembra avere tutte le carte in regola per diventare un centro importante delle rinnovabili: ha un’enorme estensione, molta terra a disposizione e cabine elettriche ben posizionate, un elemento che permette di contenere i costi degli impianti. Non è un caso che oggi ci siano 16 richieste per altrettanti impianti sparsi in tutto il comune. E potrebbero aumentare. Una volta creata un’infrastruttura di gestione dell’energia, con una cabina elettrica costruita appositamente come prevede uno di questi progetti, sarà più facile installare nuovi impianti, in una specie di processo cumulativo.

Allarmato dagli effetti che alcune di queste distese di pannelli possono avere sul paesaggio, il sindaco Andrea Baldini si è unito a un gruppo di circa duecento sindaci andati in delegazione a Roma per chiedere maggiore potere di intervento per gli enti locali. I comuni possono esprimere rilievi di merito e pareri negativi, che però non sono vincolanti.

La corsa al fotovoltaico e all’agrivoltaico, il suo impatto, sono oggetto di un’inchiesta di Internazionale scritta dal giornalista Stefano Liberti. Si parla anche, e soprattutto, di Argenta, che viene raccontata come caso. "Lo è – conferma il primo cittadino – il nostro tra quello di tanti altri Comuni: siamo più di 211 sindaci nel coordinamento per la transizione energetica rispettosa. Noi argentani tra tutti abbiamo avuto l’occasione di dare un punto di vista su questa storia, che è di grandi numeri che ci preoccupano, quelli cioè dei megawatt totali prodotti, degli ettari occupati, dei numeri degli impianti, ma è anche una storia di attivismo, sostenuto da cittadini che si sono messi in prima linea".

Facciamo un passo indietro: per velocizzare le procedure, il decreto energia ha centralizzato il processo, affidando però alle singole Regioni il compito di definire le cosiddette aree idonee. La giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha dato il via libera alla norma il 13 maggio 2025, prevedendo un meccanismo di valutazione dei cosiddetti impatti ambientali cumulativi. Ma proprio il giorno dopo il tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio ha annullato il decreto che dava alle Regioni la funzione di identificare le aree idonee, sostenendo che c’era eccessiva discrezionalità. "La verità è che i comuni investiti dalle richieste possono fare ben poco. Possiamo chiedere delle compensazioni maggiori, ma sempre entro un certo limite. E, anche quando dovessimo decidere di opporci a un impianto che riteniamo abbia un impatto eccessivo, non abbiamo le risorse finanziarie per sostenere le spese di un ricorso", sostiene Baldini.

Nella sola provincia di Ferrara, ci sono richieste per 4,55 gigawatt. E in mezzo a quella grande area di bonifica che va dalla città estense fino al mare, c’è un comune che appare il cuore del nuovo boom del solare: Argenta. "Abbiamo un record di richieste: dal sito del ministero emerge che ci sono provvedimenti autorizzativi che riguardano mille ettari di terreno. Qui cambierà tutto il paesaggio", incalza Andrea Panizza, presidente e fondatore dell’associazione Terra Argenta, nata proprio per stimolare un dibattito critico intorno allo sviluppo delle rinnovabili nel territorio comunale.

Franco Vanini