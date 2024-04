Fotovoltaico, firmato accordo italo-cinese

Una svolta nella produzione di energia dal sole che avrà ripercussioni dirette su tutto il nord Italia ed in particolare in Emilia Romagna. La realizzazione di impianti fotovoltaici per 200 mw in Italia e in Europa e la costituzione in Italia di 100 comunità energetiche: è quanto prevede l’accordo quadro di cooperazione strategica siglato a Xiamen-Fujan tra la Fujian super solar energy, Ltd e la Intersolar di Ferrara. A firmare l’intesa in Cina erano presenti Liu Hesheng, presidente di Super Solar, Chen Changle, vice presidente, Davide Fiori e Visjana Demiraj rispettivamente ceo e partner di Intersolar assieme all’avvocato Giacomo Forlani, Lin Xianghao e Pietro Xiao, ceo e partner di Dorando solar di Ancona, responsabile dello sviluppo e della costruzione degli impianti.

"L’intesa – così una nota – sancisce la cooperazione tra i due gruppi per la produzione elettrica da fonti fotovoltaiche. Il gruppo cinese è leader mondiale nella ricerca, sviluppo, produzione e vendita di prodotti fotovoltaici". Così Davide Fiori: "L’accordo apre prospettive importanti per l’economia e l’occupazione, a partire da Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, e darà un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi fissati da Ue e Governo Italiano in tema di produzione di energia da fonti rinnovabili".