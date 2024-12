Fotovoltaico, l’assessore Guizzardi: "Contrari all’uso del suolo agricolo"

L’amministrazione di Terre del Reno desidera fare chiarezza sull’argomento del fotovoltaico a terra, tema di una recente mozione discussa in consiglio comunale. "È fondamentale sgombrare il campo da ogni sospetto: questa amministrazione è fermamente contraria al consumo indiscriminato di suolo agricolo – dice l’assessore Guizzardi –. Comprendiamo il disagio e le preoccupazioni legate a un cambiamento radicale del paesaggio. Tuttavia, abbiamo dovuto spiegare che il Comune non ha alcun potere per intervenire. Continueremo però a monitorare la situazione".