"Fotovoltaico, serve una posizione forte"

Sulla questione dei campi fotovoltaici su terreni agricoli è Futuro Comune a far sentire la propria voce. "Una situazione che negli ultimi 6 mesi ha visto interessare in maniera particolare il nostro territorio, con l’autorizzazione concessa alla costruzione di 4 grandi impianti fotovoltaici nelle campagne vicino a San Carlo – dice Francesco Margutti (nella foto) –. L’amministrazione sostiene che sia fondamentale che su temi così rilevanti per il territorio delle nostre comunità anche le amministrazioni comunali possano avere voce in capitolo e garantisce trasparenza e informazione tempestiva. Peccato che 5 mesi fa abbia bocciato a maggioranza la nostra mozione, che presentava esclusivamente due punti di Impegno". E spiega. "Esattamente le stesse richieste che ora l’amministrazione dice di voler garantire: richiesta di coinvolgimento dei comuni e sollecitazione di interventi normativi. L’amministrazione obiettò sostenendo che la normativa nazionale imponeva di concedere le autorizzazioni. Vero, ma la mozione richiedeva solamente un impegno e una sollecitazione ai livelli superiori contro la speculazione del fotovoltaico su campi agricoli. Ma hanno votato contrario e ora suonano di propaganda e autoassoluzione le dichiarazioni di questi giorni".