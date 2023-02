"Fox Bompani, aiutare i lavoratori"

"Qual è la reale situazione della azienda Fox Bompani, anche in relazione allo stabilimento di Ostellato, nel ferrarese?". A chiederlo è il dem Marco Fabbri con un’interrogazione firmata anche dalla capogruppo Pd Marcella Zappaterra in cui si ricorda la storicità del marchio modenese Fox Bompani, azienda manifatturiera presente fin dagli anni ‘70 nella provincia di Ferrara "grazie alla produzione e commercializzazione di elettrodomestici e cucine in tutto il mondo". Da un livello occupazionale di 800 unità si è progressivamente scesi ai 140 attuali e questo centro produttivo, sottolineano i consiglieri, "rappresenta un centro fondamentale per l’occupazione in un territorio fragile come quello del basso ferrarese". Dal 2012 a oggi l’azienda ha avuto fortune alterne ma "dal 2020 l’azienda ha risentito della crisi derivante dalla pandemia e sono incominciate diverse fasi di vertenze da parte dei lavoratori", che nelle ultime settimane si sono tradotte in mobilitazione. I dem informazioni all’esecutivo regionale e "quali iniziative intenda adottare, a tutela dei lavoratori"