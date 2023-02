Fox Bompani, i sindacati: "Stipendi per un milione di euro non pagati"

La Fiom e i lavoratori chiariscono la loro posizione sull’annosa vicenda della Fox Bompani di Ostellato. "Chiediamo che i salari vengano pagati (ricordiamo che i crediti economici dei lavoratori a vario titolo ammontano ormai a quasi un milione di euro), che l’impresa faccia l’impresa, cioè garantisca lavoro nel rispetto delle condizioni e degli accordi sottoscritti. Ma alle richieste della Fiom l’azienda continua con la non affidabilità dei propri comportamenti e delle proprie dichiarazioni, arrivando addirittura a dipingere le discussioni sindacali ai tavoli a proprio uso per autoassolversi". Ed ecco di nuovo le richieste: "Ci attendiamo la sottoscrizione di un accordo per il pagamento totale delle retribuzioni arretrate, rifiutato dall’azienda; la condivisione formale di un piano industriale, rifiutato dall’azienda perché coperto da ’segreto industriale’; il rispetto degli accordi sindacali sottoscritti, rifiutati perché ’l’azienda non aveva capito cosa stava firmando’". E aggiungono: "La proprietà non ha capito che non c’è nessuna gara da correre contro la Fiom. C’è solo da fare l’impresa e tra i vari impegni di una impresa c’è contrattare con il sindacato e rispettare gli accordi presi. In poche parole, garantire affidabilità di impegno verso le lavoratrici e i lavoratori".