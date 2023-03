"Fox Bompani, pronti a bloccare la merce"

"Chiediamo dignità, salario e rispetto. Non possiamo cedere: se quella merce dovesse uscire dai cancelli, sarebbe vanificata la nostra lotta fino adesso". Così Emanuele Farinelli, il delegato sindacale della Fiom-Cgil ieri mattina davanti all’assemblea dei lavoratori della Fox Bompani, complessivamente 120 dipendenti, 108 nello stabilimento di Ostellato e i restanti nella casa madre di Modena. Da venerdì della scorsa settimana sono in sciopero a oltranza, dalle 7.30 alle 17.30 davanti ai cancelli.

Al loro fianco anche le istituzioni: lunedì davanti ai cancelli tra gli altri c’erano anche i consiglieri regionali del Pd Marcella Zappaterra e Marco Fabbri, oltre al segretario provinciale Nicola Farinelli. Da venerdì scorso i lavoratori sono in sciopero a oltranza davanti al cancello della fabbrica e la mobilitazione andrà avanti se non sarà trovato un punto d’incontro con l’azienda. Ieri mattina si sono trovati davanti ai cancelli della fabbrica una settantina di dipendenti, alcuni componenti del direttivo della Fiom Cigl della Regione oltre al segretario provinciale della Fiom e al delegato locale che sta seguendo la vertenza fin dall’inizio, Emanuele Farinelli. Qualcosa pare che si stia muovendo, nel frattempo l’azienda si sta attivando per consegnare le 1.200 cucine di una commessa arrivata alcune settimane fa. Sarebbe un brodino a fronte di una situazione piuttosto grave. Facciamo un passo indietro. L’amministratore delegato Enrico Vento aveva proposto ai lavoratori di lavorare nel mese di febbraio gratis (ricostruzione smentita dallo stessa ad), per poi lavorare con lo stipendio garantito dal mese di marzo. La realtà dei fatti è che solo una trentina di lavoratori sono stati disponibili a lavorare per produrre le 1.200 cucine della commessa: secondo l’azienda necessaria a incassare la liquidità necessaria, secondo i sindacati per coprire un mutuo per impedire il fallimento dell’azienda. "Quelle cucine sarebbero una quantità ridicola – ha scandito nel comizio davanti al cancello il sindacalista Emanuele Farinelli – in pochi giorni sarebbe rispettata. Il punto è che l’azienda punta a frantumare il fronte dei lavoratori". Da alcuni giorni una trentina di lavoratori reclutati dall’azienda stanno lavorando per rispettare la commessa e fare uscire i container. Ma il presidio non ha nessuna intenzione di farli passare. "Si sta cercando di spaccare il fronte dei lavoratori – interviene il segretario provinciale Giovanni Verla – Dallo stabilimento sono spariti gli stampi di lavorazione, l’intento è produrre le cucine fuori. Giovedì o venerdì partiranno i primi container, non possiamo cedere adesso: se quella merce dovesse essere consegnata, potrebbe essere vanificata la lotta". Davanti ai cancelli anche i sindaci dei territori coinvolti, Fabio Tosi e Elena Rossi, rispettivamente primi cittadini di Fiscaglia e di Ostellato.

Franco Vanini