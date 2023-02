Fox Bompani, sciopero di otto ore "Vogliamo certezze per il futuro"

Sciopero di otto ore per ogni giornata di comando al lavoro fino a diversa comunicazione, e la costituzione di un presidio permanente davanti ai cancelli dello stabilimento per tutto il periodo della vertenza "che perdurerà fino alla definizione degli accordi annunciati dall’azienda coi nuovi investitori e fino alla condivisione del piano industriale con la rappresentanza sindacale".

Sono queste le azioni promosse dalla Fiom Cgil e dalla Rsu della Fox Bompani di Ostellato, a seguito dell’assemblea con i dipendenti che si è tenuta nella giornata di ieri dinanzi ai cancelli dello stabilimento; azioni, attraverso le quali Fiom ed Rsu rivendicano "il pagamento delle mensilità arretrate e sostengono la necessità di trovare soluzioni imprenditoriali per garantire la continuità produttiva dello stabilimento". Dunque, proseguirà così la mobilitazione in attesa di certezze riguardo le prospettive dell’azienda: certezze, attese soprattutto da lavoratrici e lavoratori dello stabilimento. "Riteniamo di invitare la cittadinanza e le istituzioni che ci hanno sostenuto nelle fasi iniziali della rivendicazione a partecipare al presidio così da poter portare il doveroso supporto ai lavoratori dello stabilimento ostellatese – proseguono Fiom ed Rsu in una nota -. La Fox Bompani è la fabbrica del territorio, di una comunità, che ha assicurato il futuro a intere generazioni e famiglie. L’obiettivo della Fiom è garantire ancora una volta il futuro della Fox Bompani".

Nei giorni scorsi, la questione dello stabilimento di Ostellato è stata affrontata anche in Regione, nell’ambito di un incontro cui hanno preso parte i sindaci Elena Rossi (Ostellato) e Fabio Tosi (Fiscaglia), il presidente della Provincia di Ferrara Gianni Michele Padovani, e i rappresentanti sindacali di Fiom Cgil e Fim Cisl e le Rsu. Nell’occasione, l’assessore regionale alle Attività produttive Vincenzo Colla aveva preannunciato la richiesta di convocazione formale di un incontro al tavolo di crisi al Ministero delle Imprese.

Valerio Franzoni