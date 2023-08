"Fox Bompani, siamo pronti a riaprire"

"E’ stata lunga ma ce l’abbiamo fatta: siamo pronti per partire con la produzione. Il piano industriale è stato approvato dalle banche, aspettiamo di avere a disposizione la necessaria liquidità". Così l’amministratore delegato di Fox Bompani, Enrico Vento, delinea a tinte rosee il futuro della storica azienda di Ostellato che produce cucine che esporta in tutto il mondo, con sbocchi anche e soprattutto in Medio Oriente, riaprirà i cancelli all’inizio dell’autunno dopo una crisi che aveva portato a interrompere la produzione dalla fine del 2022 e conseguente vertenza sindacale, con tanto di presidio dei lavoratori. Pensa positivo anche Giovanni Verla, segretario provinciale della Fiom-Cgil, l’organismo sindacale in prima linea sulla vertenza: "L’azienda ha finalmente pagato le retribuzioni del mese di dicembre, gennaio e febbraio per chi aveva lavorato, manca quella residua di marzo; rimangono da pagare una trentina di lavoratori che si sono dimessi tra fine anno e l’inizio del 2023".

La situazione stagnante della Bompani per tanti mesi aveva infatti scoraggiato diversi lavoratori, che si sono licenziati: ora la forza lavoro nello stabilimento di Ostellato è passato da 108 a una novantina di addetti. La produzione ripartirà a breve: "Per tornare al lavoro si aspetta che le delibere delle banche siano autorizzate. Parliamo di alcuni milioni di euro. Le risorse per finanziare il pagamento degli stipendi arretrati sono stati reperiti dalla vendita dei macchinari dell’officina: l’azienda ha deciso infatti di concentrare la produzione solo su smaltatura e assemblaggio, mentre gli stampati saranno affidati a terzi. Va evidenziato che il piano industriale è al ribasso, ma senza esuberi". La proprietà aveva preannunciato di riprendere la produzione in giugno, dopo l’incontro di tutte le parti in Regione in giugno e poi tra i sindacati e l’azienda di luglio, è stato annunciato che si andrà all’autunno. "Sono soltanto tempi tecnici – mette le mani avanti l’amministratore delegato Enrico Vento – C’è un piccolo ritardo per il procedimento che abbiamo avviato. E’ stato approvato dagli istituti di credito il piano industriale, che però coinvolge sei banche e serve del tempo affinché tutte autorizzino il pagamento. Siamo in agosto, le ferie incombono, si andrà sicuramente a fine settembre. Nel frattempo abbiamo pagato gli stipendi arretrati fino a tutto febbraio. Quando avremo la liquidità necessaria, che garantiranno le banche, ci saranno le condizioni per ripartire". Il piano che inizialmente avevate pensato con la partecipazione di Invitalia che fine ha fatto? "Lo abbiamo abbandonato, aveva tempi troppo lunghi e c’era l’esigenza di accelerare. Lo stabilimento è stato fermo troppo tempo, si rischiava lo stallo".

Avete un portafoglio di ordini? "Le commesse ci sono, proprio per questo vogliamo bruciare le tappe. In maggio abbiamo fatto un viaggio all’estero per concordare i lavori. La produzione è ferma dalla fine del 2022, da allora solo cassa integrazione. Vorrei sottolineare che la crisi non è passata invano, ne abbiamo approfittato per riorganizzare l’azienda, che ripartirà meno ingessata e più dinamica. Inoltre ha dato maggiori responsabilità a giovani che ho cresciuto in azienda: il nuovo responsabile produttivo è di Ostellato, Dario Schincaglia; quello commerciale è Daniele Giovannini, che mi sta gestendo i clienti difficili e i rapporti con i fornitori".

Franco Vanini