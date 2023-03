Fox Bompani, sindaci in campo: "Pronti a mobilitarci per gli operai"

"Dall’amministratore delegato di Fox Bompani sono arrivate solo delle promesse. Di positivo c’è l’arrivo da alcuni giorni della cassa integrazione ordinaria, relativa ai mesi di novembre e dicembre; manca quella straordinaria, che comunque arriverà tra non molto, al termine del percorso amministrativo". Così Emanuele Farinelli, il sindacalista della Fiom che sta seguendo la vertenza Fox Bompani. E aggiunge: "L’assessore regionale Vincenzo Colla, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, ha preso l’impegno di impostare con le banche e i sindaci una mediazione per l’apertura di conti tecnici, vale a dire ottenere un’anticipazione della cassa integrazione straordinaria. Il secondo impegno è di convocarci al Ministero: stiamo ancora aspettando, probabilmente la convocazione arriverà a inizio marzo". Nel frattempo la Bompani con una trentina di lavoratori reclutati dall’azienda sta lavorando per realizzazione delle cucine, una commessa di 1.200 pezzi, che dovrebbe uscire dalla fabbrica venerdì, ma i lavoratori hanno già preannunciato che dai cancelli non faranno uscire niente fino a quando non si troverà un accordo per i salari arretrati e la tredicesima e un piano industriale che dia delle certezze sul futuro.

La maggior parte dei lavoratori non ha accettato di anticipare l’ingresso in fabbrica per ottemperare alla commessa. "Non ho accettato per solidarietà con i miei colleghi – racconta un operaio – in segno di rispetto, non è certa questa la soluzione". Lo sciopero dunque prosegue a oltranza: "E’ una grande mobilitazione – afferma il sindaco di Ostellato, Elena Rossi – significativa della volontà degli operai di salvare il posto di lavoro e non soggiacere alle imposizioni dell’azienda: non si può certo chiamare una proposta chiedere di lavorare gratis o per una percentuale di tredicesima". Che poi corrisponde a circa 200 euro, una somma irrisoria. "Dalle informazioni che trapelano – interviene Fabio Tosi, sindaco di Fiscaglia (foto con Rossi) – questa è la settimana decisiva. Doveroso per noi continuare a stare al fianco dei lavoratori. Attendiamo una risposta anche dalla Regione, dopo il tavolo tecnico della scorsa settimana con l’assessore Vincenzo Colla. In caso contrario sono pronto alla mobilitazione davanti ai grattacieli della Regione, in via Aldo Moro a Bologna. Li porto io i lavoratori con il pullman se serve. Occorre un segnale forte e concreto anche degli amministratori locali, come ha sollecitato durante il comizio il segretario provinciale della Fiom, Giovanni Verla".

Franco Vanini