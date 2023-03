Fox Bompani, sospeso lo sciopero "Ripartirà la cassa integrazione"

I lavoratori della Fox Bompani hanno vinto il braccio di ferro con l’azienda, che ha deciso di fermare la produzione, pertanto la Fiom e la Rsu aziendale comunicano la sospensione dello stato di sciopero a partire da lunedì 6 marzo. Di conseguenza le lavoratrici e i lavoratori "che hanno sostenuto la lotta finalizzata a garantire un presidio di dignità e del lavoro retribuito – si legge nel comunicato sindacale - rientreranno in regime di Cassa integrazione straordinaria, come comunicato dalla direzione aziendale. Il presidio davanti allo stabilimento rimarrà comunque attivo anche nella prossima settimana, dalle 8 alle 17 e fino alla discussione al tavolo ministeriale nel quale dovremo confrontarci sul fantomatico piano di rilancio aziendale e anche per evitare che dall’azienda esca qualche importante componente. Ed è già successo".

Rispetto alla cassa integrazione straordinaria, la Fiom e la Rsu attende che l’ispettorato del lavoro faccia il proprio sopralluogo e le proprie verifiche, passaggio fondamentale prima che l’Inps possa pagare. E ancora: "Invitiamo come sempre, la cittadinanza, i lavoratori e le lavoratrici di altre aziende, le parti istituzionali e sociali a venire a trovarci. Attendiamo di sapere quando avverranno i pagamenti dei salari in arretrato e quando si potrà rientrare in azienda in modo stabile e duraturo, oltre che pagato. Noi siamo qui e qui restiamo per il territorio, per la difesa del lavoro retribuito e dignitoso, in attesa che qualcuno voglia discutere in modo serio di questi temi". Infine: "L’obiettivo della Fiom e dei lavoratori è quello di garantire ancora una volta il futuro della Fox Bompani, rivendicando la dignità del lavoro".

Franco Vanini