Fox Bompani, tavolo di crisi per tutelare gli operai

"Chiederemo che entro un paio di settimane sia convocato formalmente un incontro al tavolo di crisi al ministero delle Imprese e del Made in Italy per definire le prospettive future di Fox Bompani e dei suoi lavoratori". È questo l’impegno dell’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, emerso dall’incontro di aggiornamento sulla crisi della Fox Bompani, 140 dipendenti a Ostellato e una ventina nella casa madre di Modena, convocato ieri mattina a Bologna in viale Aldo Moro negli uffici della Regione, alla presenza di Gianni Michele Padovani, presidente della Provincia di Ferrara, dei sindaci di Ostellato e Fiscaglia, Elena Rossi e Fabio Tosi, dei rappresentanti di Fiom Cgil e Fim Cisl di Ferrara e delle Rsu. A fronte delle preoccupazioni espresse dalle Istituzioni, l’assessore ha assicurato che la Regione sta seguendo l’evoluzione delle procedure di rifinanziamento in corso. "Speriamo vadano a buon fine", ha aggiunto Colla, che a breve convocherà in Regione le banche per individuare una soluzione ponte sull’erogazione della cassa integrazione.

"Solleciteremo l’Inps affinché il pagamento della cassa integrazione sia più celere possibile, ma nel frattempo valutiamo anche la disponibilità degli istituti di credito locali ad anticipare il pagamento. Siamo vicini ai lavoratori e alle loro famiglie, che si trovano di fronte a una situazione di grande difficoltà – ha concluso l’assessore. - Ringrazio le Istituzioni e le organizzazioni sindacali per come si stanno adoperando per lavorare tutti insieme a un rilancio industriale e occupazionale in un territorio già socialmente fragile".

E’ stato interlocutorio l’incontro in Regione per trovare una sponda istituzionale alla vertenza della Fox Bompani, in crisi di liquidità da tempo, con i lavoratori che avanzano lo stipendio di dicembre e la tredicesima, tranne il 20%. Da settimane i lavoratori sono in stato di agitazione e stentano ad arrivare alla fine del mese. Ora la palla passa al Ministero per definire le prospettive della storica azienda di elettrodomestici ferrarese. Salguardare l’occupazione diventa l’imperativo.

Franco Vanini